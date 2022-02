Rusland toont beelden van vertrek troepen bij grens Oekraïene

Rusland is begonnen zijn troepen terug te trekken van de grens met de Oekraïene. En dit terwijl de de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk juist vorige week nog waarschuwen dat Rusland woensdag een aanval op zijn buurland plant.

Zo toont de staatsmedia videobeelden van tanks en andere gepantserde voertuigen die op treinen worden gezet. ''Enkele groepen zijn klaar met de militaire oefening'', althans zo meldt het Kremlin. Tegelijkertijd worden er wel zo'n 10.000 extra Russische militairen gestationeerd bij de grens, zo meldden diverse westerse media.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken reageert sceptisch op de aankondiging van Rusland. “Als we een terugtrekking zien, dan zullen we geloven in een de-escalatie”, zo laat buitenlandminister Dmitro Kuleba weten via persagentschap Interfax.