Code rood voor zware storm groot deel Nederland. Ga niet de weg op

Vanaf vanmiddag gaat het hard waaien. Dan worden boven land zeer zware windstoten verwacht van 100-120 km/uur, in de kustgebieden tot 130 km/uur en aan de zuidwestkust en op de Wadden mogelijk nog iets hoger. Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Hiervoor geldt vanaf 14 uur code oranje. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west. In deze provincies adviseert Rijkswaterstaat om in deze provincies niet de weg op te gaan, tenzij het niet anders kan.

Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind van het zuiden uit af.