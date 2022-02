Drie doden in Amsterdam door omgewaaide bomen door storm 'Eunice'

De brandweer in Amsterdam kreeg vrijdagmiddag rond 15.00 uur een melding over een persoon die onder een omgewaaide boom terecht was gekomen aan de Aalsmeerweg in Amsterdam. Dit meldt de brandweer vrijdag.

Slachtoffer In ziekenhuis overleden

De brandweer heeft deze persoon onder de omgevallen boom vandaan gehaald. Het slachtoffer werd vervolgens direct met spoed naar het ziekenhuis overgebracht vervoerd. 'Aldaar is de man aan zijn verwondingen helaas overleden. De politie is bezig de familie in kennis te stellen', aldus de brandweer.

Tweede dodelijk slachtoffer Amsterdam

Op de Weesperstraat in Diemen is vrijdagmiddag even voor 15.30 uur door de storm een boom op een auto terecht gekomen. Een persoon die in de auto zat is hierdoor overleden, zo laat de brandweer zojuist weten.

Vrachtwagens gekanteld

In de rest van het land heeft de brandweer zijn handen vol aan incidenten als gevolg van de harde storm en 'regent' het meldingen van omgewaaide bomen, dakbedekkingen, dakpannen en panelen die loskomen van diverse gebouwen en zijn er ook diverse vrachtwagens door de harde wind gekanteld.

UPDATE 17.15 UUR": NL-ALERT: BLIJF BINNEN!!!

Om 17.13 uur is er een landelijk NL-ALERT uitgegaan vanwege de hulpdiensten die overbelast zijn vanwege het enorme groot aantal meldingen als gevolg van de zware storm 'Eunice' die sinds vrijdagmiddag over Nederland raast. In het bericht valt te lezen dat Bel alleen 112 bij levengevaarlijke situaties. Het NOODNUMMER is op dit moment overbelast. Nadere informatie en updates te vinden op www.politie.nl.

'Wacht tot de storm over is en ga pas dan weer naar buiten!!!

De hulpdiensten zijn op dit moment niet meer in staat om direct op meldingen te reageren. Daarom is er een NL-Alert uit gegaan om mensen te waarschuwen om niet de straat op te gaan maar binnen te blijven en te wachten tot de storm voorbij is.

UPDATE 17.30 UUR:Fietser onder boom in Amsterdam gekomen en overleden

Op de Vrijheidslaan in Amsterdam is een boom op een fietser terecht gekomen. 'Deze fietser is hierdoor overleden.', zo meldt de politie zojuist op 17.29 uur. Daarmee zijn er in Amsterdam tot nu toe al totaal 3 doden gevallen als gevolg van storm 'Eunice'.

Door de storm is het druk bij de 112 centrale. Bel alleen bij direct levensgevaar voor mens en dier. #Eunice #stormschade

Omstanders filmden ook hoe er op de Kalkmarkt in het centrum een boom om waaide

Op de Aalsmeerweg ging vanmiddag nog een boom om

Een video uit een andere hoek:

