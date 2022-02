Politie houdt 69-jarige verdachte aan voor ontucht met minderjarigen

Aangifte

De man kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem was gedaan. Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de voorlopige hechtenis van de verdachte verlengd wordt met veertien dagen. Het onderzoek wordt voortgezet.