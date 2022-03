Man (43) krijgt 7 jaar cel en tbs voor fatale brandstichting stomerij Mijdrecht

Eigenaar stomerij bij brand omgekomen

Hij stichtte bijna 14 jaar geleden brand bij een stomerij in Mijdrecht. De 75-jarige eigenaar, die boven de stomerij lag te slapen, kwam daarbij om het leven. De rechtbank veroordeelt de man ook voor bedreiging van zijn huisgenoot.

Bekentenis

De verdachte in deze zaak werd een jaar geleden aangehouden door de politie vanwege bedreiging van zijn huisgenoot. Tijdens de politieverhoren biechtte hij opeens op dat hij in 2008 een brand bij een stomerij in Mijdrecht heeft aangestoken. Hij woonde destijds in Mijdrecht. De man vertelde aan de politie dat hij in de bewuste nacht een stoel tegen de achterdeur van het pand zette en die samen met tuinafval in brand stak. De eigenaar van de stomerij, die boven lag te slapen, overleefde de brand niet.

Brandonderzoek

In 2008 is door deskundigen geconcludeerd dat de brand moest zijn ontstaan door kortsluiting in de meterkast. Het verhaal van de verdachte werpt een heel ander licht op de zaak. De rechtbank heeft daarom moeten onderzoeken of zijn verklaring betrouwbaar is en of er genoeg steunbewijs in het dossier voor te vinden is. Allereerst komt de rechtbank tot de conclusie dat het verhaal van de verdachte betrouwbaar is. Tegenover de politie én de rechtbank vertelde hij in de kern hetzelfde verhaal. Dit deed hij bovendien nauwkeurig en gedetailleerd.

Brand meterkast

Daarnaast stelt de rechtbank dat de verklaring van de man voldoende wordt ondersteund door ander bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld door het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uit 2021 over het brandonderzoek. De conclusies van de recherche in 2008, namelijk dat sporen wezen op een brand die in de meterkast was begonnen, betekenen volgens het NFI niet dat het ook echt zo moet zijn gegaan. Die sporen kunnen namelijk ook het gevolg zijn van een brand die buiten, aan de achterkant van het pand, is ontstaan.

Getuige

Tot slot is er nog een verklaring van een getuige die vuur en rook uit de achtertuin van het pand zag komen. Dit alles maakt dat de rechtbank tot een bewezenverklaring komt en de man veroordeelt voor de brandstichting.

Straf

Brandstichting met de dood tot gevolg is een ernstig misdrijf. Uit het verhaal van de verdachte blijkt bovendien dat hij wist dat er iemand boven de stomerij zou kunnen zijn. Ook rekent de rechtbank het hem zwaar aan dat hij 13 jaar lang zweeg over de brandstichting. Omdat de man lijdt aan verschillende stoornissen houdt de rechtbank hem niet volledig verantwoordelijk voor de gepleegde feiten. Naast de gevangenisstraf van 7 jaar wordt de man ook veroordeeld tot tbs met dwangverpleging zodat hij verplicht behandeld wordt. De straf is conform de eis van de officier van justitie.