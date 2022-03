Brand kerncentrale Zaporizja onder controle na beschietingen Rusland

Brandweerlieden hebben vanochtend vroeg met succes een grote brand geblust in de Zaporozhskaya-kerncentrale met zes reactoren in Energodar, in het zuidwesten van Oekraïne, maakten lokale hulpdiensten vrijdag vroeg bekend.

De brand in de grootste kerncentrale van Europa woedde na beschietingen door Rusland. De Russen hebben de controle van de centrale overgenomen. De brandweer wist de brand, die woedde in een trainingsgebouw, in de vroege ochtend te blussen. Volgens de Oekraïense autoriteiten is bij de brand niemand gewond geraakt, maar is de schade aanzienelijk. De brand heeft één van de zes reactorgebouwen beschadigd. Deze reactor was niet in gebruik in verband met een renovatie. Twee andere reactoren zouden nu ook uit voorzorg zijn losgekoppeld.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) meldt op basis van de Oekraïense autoriteiten dat er vooralsnog geen verhoogde radioactiviteit is gemeten.