Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, minder uit fossiele bronnen

Hernieuwbare bronnen

'In 2021 kwam 33 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. De productie van elektriciteit is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 2,2 miljard kWh gedaald naar 117,9 miljard kWh', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meer elektriciteit uit zon, wind en biomassa

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 7 miljard kWh (22 procent) naar 39,1 miljard kWh. Zo steeg de productie uit zon met 30 procent naar 11,4 miljard kWh, die uit wind met 17 procent naar 17,9 miljard kWh en die uit biomassa met 23 procent naar 9,7 miljard kWh.

Meer zonnepanelen en windturbines

De gestegen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen hangt grotendeels samen met de toegenomen capaciteit voor de productie uit zon (van 11,0 GW in 2020 naar 14,3 GW in 2021) en wind (van 6,6 GW in 2020 naar 7,8 GW in 2021).

Totaal 33 procent uit hernieuwbare bronnen

De totale elektriciteitsproductie bestond in 2021 voor 33 procent uit hernieuwbare bronnen. In 2020 was dit aandeel hernieuwbare elektriciteit nog 27 procent. Het aandeel hernieuwbare elektriciteit wordt tussen Europese landen vergeleken op basis van elektriciteitsverbruik, volgens de EU-richtlijn hernieuwbare energie. Volgens deze methode komt het aandeel in 2021 uit op 34 procent. In 2020 was dit nog 26 procent. Nederland zit daarmee in de Europese middenmoot.