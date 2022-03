Politie houdt drie mannen aan na steekincident in Elburg

Op maandagavond 7 maart omstreeks 18:30 uur kreeg de politie een melding van onenigheid tussen drie mannen in een woning aan de Luttekenstraat in Elburg.

Aangekomen op de Luttekenstraat trof de politie op straat een 26-jarige man uit Delft aan die gewond was en hevig bloedde. De man zou zijn gestoken met een mes. Bij het incident trof de politie twee andere mannen aan. De politie hield hen beide aan. Het betrof een tweede 26-jarige man uit Delft (niet het slachtoffer) en een man uit Elburg. Het slachtoffer werd voor behandeling naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht en werd na behandeling aangehouden.

Vrijwel tegelijkertijd trof de politie aan de Vicariestraat een auto aan waarvan de achterruit was ingeslagen en waarvan de binnenzijde in brand stond. Of er een connectie is tussen het steekincident en de autobrand is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van beide incidenten.