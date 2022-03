Brand in zonnepanelen vrijstaande woning Gemondseweg in Schijndel

Zonnepanelen

Vermoedelijk hebben de zonnepanelen aan de achterkant van de woning, vlam gevat. De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse, waaronder meerdere tankautospuiten en een redvoertuig.

Veel schade

De brand was snel onder controle, op dit moment zijn de brandweerlieden bezig met nablussen en het verwijderen van de zonnepanelen. De schade is groot. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Of de bewoners aanwezig waren in het huis ten tijde van de brand is niet bekend. De politie heeft de straat afgezet.