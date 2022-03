Russisch konvooi verspreidt zich rond Kiev

Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies heeft de beelden gedeeld. Te zien is dat delen van het konvooi zich over de regio hebben verspreid. Volgens het bedrijf is te zien hoe de troepen zich verdelen langs dorpen en het vliegveld Hostomel dat al in handen is van de Russen. Delen van het konvooi staan inmiddels in een straal van 30 kilometer rondom Kiev.