GfK: Vooral vrouwen van plan te minderen met vlees en zuivel

Gaan we minder vlees en vis eten?

Nederlanders zijn van plan om minder vlees en vis te consumeren. Maar liefst 24% van de vrouwen is van plan om dit jaar minder vlees en vis te eten, terwijl 17% van de mannen zegt dit te willen doen. Al geeft een groter percentage - 45% - van de mannen aan helemaal niet geneigd te zijn om te minderen met vlees en vis. Nederlanders willen vooral uit milieuoverwegingen minder vlees en vis consumeren, op de tweede plaats staat dierenwelzijn en op de derde plaats de eigen gezondheid.

Zuivel

Dit jaar is ook zuivel toegevoegd aan de Nationale Week Zonder Vlees & Vis. Uit de cijfers van GfK blijkt dat 9% van de Nederlanders van plan is dit jaar minder zuivel te consumeren. Daarentegen is 59% van de Nederlandse man en 42% van de Nederlandse vrouw helemaal niet van plan om minder zuivel te eten of drinken. Nederlanders zijn dus minder geneigd alternatieven te vinden voor zuivel dan voor vis en vlees. De belangrijkste reden om geen of minder zuivel te gaan consumeren is de eigen gezondheid, maar liefst 57% van de Nederlanders geeft dit als belangrijkste reden. Voor jongeren tussen 18-34 jaar is juist milieu en dierenwelzijn de belangrijkste reden om minder zuivel te gebruiken.

Op basis van gemeten aankoopgedrag in supermarkten ziet GfK een duidelijke groei voor alternatieve(=plantaardige) zuivel-varianten. Deze volumegroei is voornamelijk gedreven doordat mensen het vaker gaan kopen. Dit gebeurt vooral bij de wat oudere huishoudens. Op dit moment koopt zo’n 40% van de Nederlandse huishoudens wel eens plantaardige zuivelproducten. Ondanks de groei van deze alternatieven bestaat nog steeds 95% van het zuivelvolume uit producten op basis van melk.