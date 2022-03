Agenten gewond bij ruzie in woning; vier aanhoudingen

Bij een ruzie in een woning aan de Gravin Juliana van Stolberglaan in Leidschendam raakten vrijdagavond 11 maart drie agenten gewond. De politie hield in eerste instantie vier verdachten aan, waarvan één na toetsing weer vrij was om te gaan. Bij de aanhouding liepen ook twee verdachten verwondingen op.

Rond 21.35 uur ontving de politie meerdere meldingen van een ruzie in een woning. In de woning bevonden zich drie mannen, een vrouw en twee honden. Bij een eerste poging de woning te betreden en verdachten aan te houden, werden de agenten door verdachten belemmerd en mishandeld. Ook werden zij aangevallen door een van de twee honden die zij konden afweren. Hierop trokken de agenten zich terug en werd de deur dichtgegooid.

Met behulp van een schildprocedure en de hondenbrigade zijn de verdachten uiteindelijk aangehouden. Hierbij raakten ook twee verdachten gewond, waarvan één door een beet van een politiehond. Deze is behandeld in het ziekenhuis. Bij de agenten was sprake van een vuistslag in het gezicht, letsel aan het been en letsel aan een arm. Eén agent ging ter controle naar het ziekenhuis.

De drie verdachten die nu vastzitten zijn een 42-jarige man uit Den Haag, een 28-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats en een 29-jarige vrouw uit Leidschendam.