Ook politie kampt met grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag binnen politieteams is de laatste jaren gedaald. Maar nog steeds ervaren politiemensen meer dan gemiddeld pesten, discriminatie en (soms seksuele) intimidatie op het werk.

Aan de medewerkersmonitor 2020/2021 deden de 32358 politiemedewerkers mee. Van hen lieten 6711 medewerkers weten dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Het gaat om pesten (12%), intimidatie (12%), discriminatie (6%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en/of lichamelijk geweld (0,3%). Deze percentages zijn 6 tot 2 procentpunt lager dan in de eerdere meting. Maar nog steeds hoger dan de landelijk gemiddelden onder werknemers.

Grensoverschrijdend gedrag komt binnen vrijwel elk politieteam voor, zo blijkt uit het onderzoek. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Op zich goed dat collega’s minder grensoverschrijdend gedrag ervaren maar het gaat in absolute getallen om veel collega’s die dit raakt. Elke zaak er één te veel. Bovendien moeten we nog zien of deze daling doorzet.’