Automobilisten blokkeren doorgereden verdachte

Meerdere automobilisten achtervolgden vrijdagavond in Tilburg een dronken automobilist en reden hem klem. Ze hadden gezien dat hij tegen een andere auto was gereden en daarna was doorgereden.

Vrijdagavond om 23.10 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum. Op de Heikantlaan was een dronken bestuurder klemgereden door anderen. Ze zagen dat hij op de Hasseltrotonde tegen een auto aan reed en dat hij daarna door was gereden. Agenten spoeden zich naar de Heikantlaan en troffen daar vier auto’s.

Aanrijding

Een vrouw uit Eindhoven deed aangifte. Ze stond voor het verkeerslicht bij de Hasseltrotonde. Bij groen reed ze op maar voelde direct dat ze aan de achterzijde geraakt werd. Ze stopte in de berm in de veronderstelling dat de tegenpartij dat ook zou doen. Maar niets is minder waar, ze zag dat de bestuurder van de auto die haar aan aangereden had er vandoor ging. Ze stapt weer in en reed achter hem aan. Maar dat deden twee andere medeweggebruikers ook. Uit de later opgenomen verklaringen bleek dat ze de aanrijding hadden zien gebeuren en zagen ook dat de dader weg reed.

Klem

Ze reden achter hem aan en één van hem reed de verdachte klem op de Heikantlaan. De getuigen stapten uit en confronteerde de bestuurder, een 41 jarige Poolse man met geen bekende verblijfplaats in Nederland, met zijn misdrijf. De andere getuige belde de politie. Ondertussen kwam de aangever ook ter plaatse. De agenten hielden de verdachte aan. Aan het bureau moet hij blazen en dan bleek dat hij één keer teveel gedronken had. Ook gaf hij toe dat hij geen rijbewijs te hebben, die is in Polen afgenomen was omdat hij teveel gedronken had.