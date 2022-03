Zeer grote heidebrand in Oirschot

Bij een grote natuurbrand aan de Erica in Oirschot woensdag heeft de brandweer vijf blusvoertuigen en meerdere watertanks ingezet. De natuurbrand was rond 14.30 uur onder controle.

Nabluswerkzaamheden

Brandweerlieden zijn nog volop aan het nablussen en dat zal nog even tijd in beslag nemen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Korte tijd werd een deel van Erica afgesloten door de politie. Ook hielpen agenten mee met het trekken van brandweerslangen.