Twee doden bij schietpartij in McDonald's in Zwolle

Een getuige zegt tegenover Boevennieuws dat er een man de McDonald's in kwam lopen en gewoon eten bestelde. Vervolgens liep de schutter naar een tafel met hieraan twee Turkse mannen. De schutter zette het dienblad op tafel en begon op de twee mannen te schieten. Hierna ging de schutter er vandoor. Eén van de slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Beide slachtoffers zijn aan hun verwondingen overleden.

Na het incident kwamen familieleden van de slachtoffers naar het restaurant en hing er een emotionele en gespannen sfeer

Er vliegt een politiehelikopter boven Zwolle ivm het schietincident eerder vanavond in een McDonalds. Het personeel is in veiligheid gebracht. Onderzoek ter plaatse is in volle gang. Iets gezien? Melden kan via 0900-8844 ^MvS