Personenbusje in Amsterdam rijdt gracht in, alle 9 inzittenden gered

Net na het begin van de middag is in Amsterdam op de Prinsengracht een personenbusje de gracht ingereden. Alle negen inzittenden zijn gered.

Inparkeren

Volgens de politie zou het fout zijn gegaan toen het busje op een parkeerplaats aan de gracht bij het Molenpad wilde parkeren. Daarbij raakte het busje te water. Omstanders hielpen de inzittenden uit het water en weer op het droge.

Ambulance

De hulpdiensten waaronder ambulances en de brandweer kwamen ook snel ter plaatse en bekommerde zich om de slachtoffers. Twee personen zijn met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Duikers brandweer

Duikers van het duikteam van de brandweer hebben vervolgens nog onderwater gekeken of er niet nog iemand in het busje aanwezig was, dat bleek niet het geval. De duikers hebben vervolgens het busje met een kabel aangehaakt waarna het uit het water kon worden gehesen. Een sleepdienst heeft het busje vervolgens afgevoerd.