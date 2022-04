Hier kun je de stijging van de zeespiegel 'live' volgen via het klimaatdashboard

Ben je op zoek naar een actueel beeld van hoeveel de zeespiegel voor de Nederlandse kust is gestegen? En hoe die stijging zich verhoudt tot de wereldgemiddelde stijging? Of wil je de toekomstscenario’s weten voor de zeespiegel? 'Bekijk dan nu het klimaatdashboard van het KNMI, waaraan vandaag de zeespiegel is toegevoegd', zo meldt het KNMI maandagmiddag.

'Ongeveer 25 cm stijging sinds 1900'

'Het laat zien dat de totale zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust tussen 1900 en 2020 ongeveer 25 cm is en dat de scenario’s voor de zeespiegel rond 2100 sterk uiteenlopen van 34 cm tot 1,25 meter boven NAP, afhankelijk van hoe sterk we de uitstoot weten te verminderen', aldus het KNMI.

KNMI-klimaatscenario's

Dat het klimaat verandert ervaren we allemaal. In het klimaatdashboard wordt die verandering in getallen uitgedrukt. De grafieken van het klimaatdashboard laten voor verschillende variabelen zien wat de trend is in metingen vanaf 1900 én waar we volgens de KNMI-klimaatscenario's naartoe gaan.

Meer inzicht

Door informatie over heden, verleden en toekomst met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat meer inzicht in verschillen tussen trends, natuurlijke variatie en het verschil tussen weer en klimaat. Het stelt het KNMI in staat om het publiek beter te informeren over de risico's van klimaatverandering.

Link naar Klimaatdashboard

Het klimaatdashboard is in 2020 begonnen met temperatuur, later aangevuld met neerslag en droogte en vandaag staat de zeespiegel erbij. Het klimaatdashboard is te vinden via www.knmi.nl/klimaatdashboard.