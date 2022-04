Man aangehouden voor vernieling graven

Dankzij een alerte getuige konden agenten maandagavond 4 april een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aanhouden. Hij wordt er van verdacht in ieder geval negen graven te hebben vernield.

Rond 19 uur kreeg de politie een melding over een man die graven zou vernielen. De melder had zicht op de dader. Toen agenten ter plaatse kwamen ging de man er vandoor. Na een korte achtervolging konden agenten hem aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Deze man is eerder op vrijdag 1 april aangehouden voor de vernieling van graven in Hardenberg. Nu de verdachte voor de tweede keer in korte tijd een aantal graven vernielde, wordt hij donderdag voorgeleid aan de Rechter Commissaris.