Prinses Beatrix heropent molen De Noordstar

Prinses Beatrix heropent op vrijdagmiddag 13 september koren- en pelmolen De Noordstar in Noordbroek. 'Prinses Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens in Nederland', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis woensdag.

Renovatie eind 2023 gestart

In november 2023 is begonnen met het herstellen van koren- en pelmolen De Noordstar nadat was geconstateerd dat de roeden aan renovatie toe waren. Ook was de bekleding aan vervanging toe. Het herstel is gefinancierd met de opbrengst van diverse acties in het dorp en de regio.

Stichting

Molen De Noordstar wordt beheerd door De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen. In totaal beheert de stichting tien grote historische molens en twee kleine poldermolens. De stichting is in 2016 voortgekomen uit een fusie tussen de Slochter Molenstichting en de Molenstichting Oldambt en telt ruim vijftig vrijwilligers.

Vrijwilligers

Na een toelichting over het ontstaan van De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen heropent Prinses Beatrix de Noordstar door het luiden van een bel. Aansluitend bezoekt de Prinses de molen en spreekt zij in de molenschuur met diverse vrijwilligers.