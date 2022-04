VS verwacht 60.000 Russen aan Oekraiense grens. VK verwacht vuile oorlog

Rusland viel het gebied in 2014 binnen en sindsdien strijden Oekraïense en Russische troepen elkaar daar. Het wordt het belangrijkste strijdtoneel in het land na de mislukte poging van de Russische president Vladimir Poetin om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen. "De Russen en de Oekraïners zijn al acht jaar op de Donbas gericht, en [het is] al acht jaar dat de Oekraïners de grotere doelen van Rusland in de Donbas hebben kunnen dwarsbomen", zei de functionaris. "Maar de gevechten zijn bloedig geweest, het is stijf geweest. En het is al jaren behoorlijk consistent."

Na het mislukken van de Kiev-campagne, verplaatsen de Russen eenheden naar het oosten en beginnen ze te voeden in de strijd om de Donbas. "Dit wordt een mesgevecht", zei de functionaris. "Dit kan heel bloederig en heel lelijk zijn."

Kan lang duren

De Russen beperken hun geografische doelen, maar ze hebben nog steeds veel gevechtskracht beschikbaar. Dit kan nog lang doorgaan", aldus de functionaris.

De Russische eenheden die Kiev aanvielen, hebben zich teruggetrokken en hervestigen zich in Wit-Rusland en West-Rusland. De eenheden zijn onderweg naar de Russische steden Belgorod en Valuyki, vlakbij de grens met Oekraïne en het noordelijke deel van de Donbas-regio.

Luchtaanvallen volgen deze nieuwe situatie, waarbij Rusland de afgelopen dag tussen 240 en 250 missies heeft uitgevoerd met het overweldigende gewicht en de focus van hun aanvallen gericht op Mariupol en het Joint Force Operations-gebied. Het ombouwen van de Russische eenheden zal enige tijd duren, zei de functionaris.

Sommige eenheden die Kiev aanvielen werden zwaar verscheurd, waarbij veel tactische bataljonsgroepen een gecombineerde personeels- en uitrustingsvermindering van 30% ondervonden en andere nog meer pijn deden. "We hebben aanwijzingen gezien dat sommige eenheden letterlijk... uitgeroeid zijn - er is gewoon niets meer bij de BTG behalve een handvol troepen en misschien een klein aantal voertuigen", zei de functionaris.

Meer dan 60.000 Russen

Het kan enige tijd duren voordat deze eenheden opnieuw zijn samengesteld, en dit kan verder worden bemoeilijkt door aanhoudende storingen in de logistiek. "Wij zijn van mening dat ze niet al hun logistieke en onderhoudsproblemen hebben opgelost en dat die problemen niet alleen in Oekraïne bestonden", zei hij. "Ze bestonden buiten Oekraïne en bestaan ​​nog steeds. En dus hebben we het gevoel dat ze waarschijnlijk niet in staat zullen zijn om het oostelijke deel van het land met grote snelheid te versterken."

Maar de Russen hebben veel mankracht. In mei zal de volgende klasse dienstplichtigen zich melden en ambtenaren hebben aanwijzingen dat de Russen zijn begonnen met het mobiliseren van reservisten. "Er zijn aanwijzingen dat wat ze hopen te doen is om meer dan 60.000 troepen te rekruteren tijdens deze mobilisatiefase", zei de functionaris.

Britten vrezen een vuile oorlog

Het Britse ministerie van Defensie vreest dat Rusland fosformunitie gaat inzetten in het belegerde Marioepol nu de gevechten om die stad verhevigen.