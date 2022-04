Verminder stress; zoek een hobby

Tot rust komen

Denk aan breien en haken, tekenen, tuinieren, schilderen op nummer of puzzelen. Het hielp om de lange dagen door te komen en om na al die online Zoom vergaderingen tot rust te komen zonder beeldschermen. Maar het hielp veel mensen ook om tot rust te komen, stress te verminderen en lekkerder in je vel te zitten tijdens deze onzekere tijden. Hobby’s – zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken – zijn een must wanneer je de rust in je hoofd wil bewaren.

Wat is stress

Iedereen ervaart wel een keertje stressgevoelens. Als je een examen gaat doen bijvoorbeeld, maar ook op het werk als je een presentatie moet houden. Onzekere en angstige tijden verhogen ook het stressniveau. Veel jongeren en jongvolwassenen ervaren stress door de druk van school, studie en werk. Maar wat is het precies? Stress is een reactie van het lichaam die het vecht-vlucht-protocol in het lichaam activeert. Omdat je tijdens deze hoge vorm van spanning toch nog moet kunnen functioneren, maakt het lichaam de stofjes adrenaline en cortisol aan. Dit zorgt ervoor dat je hart sneller gaat pompen om zo zuurstof naar je spieren te brengen. Ook verhoogt je bloedsuikerspiegel, omdat je spieren voeding nodig hebben om te kunnen vechten of vluchten. Meestal is stress van korte duur en kom je na een tijdje weer tot rust. Hiervoor maakt je lichaam endorfines en dopamine aan. Bij langdurige stress, raakt je lichaam helemaal uit balans. Je slaapt slecht en kan last hebben van allerlei kwalen, zoals hartkloppingen. Een hobby kan je helpen de focus te verleggen. De reden is heel simpel; het helpt om dopamine en endorfines aan te maken, oftewel gelukshormonen. Je bent immers iets leuks en ontspannend aan het doen. Dat vermindert het stressgevoel aanzienlijk. Geen wonder dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) adviseert een hobby te nemen.

Creatieve hobby’s

De afgelopen jaren zijn we dus massaal op zoek gegaan naar afleiding om de dagen tijdens lockdowns een stuk draaglijker te maken. Naast sporten (hardlopen en open water zwemmen bijvoorbeeld) en tuinieren zien we vooral dat de creatieve hobby’s een boost qua populariteit hebben gekregen, omdat we toch iets minder online willen zijn. Zo kwamen we massaal achter onze beeldschermen vandaan door te gaan breien en haken, diamond painten, legpuzzels maken, tekenen en kalligraferen. Dit zijn slechts enkele creatieve hobby’s die de afgelopen twee jaar weer aan populariteit hebben gewonnen. Dat is niet zo vreemd, want als je iets aan het maken bent, dan heb je geen tijd om je te focussen op de dingen die je stress geven. Je moet je namelijk concentreren op de taak die voor je ligt: het patroon, de kleuren, de puzzelstukjes of het schrijven zelf. En als je project dan af is, dan geeft dat heel veel persoonlijke voldoening. Daar word je toch blij van!

Jongeren stimuleren

Volgens diverse onderzoeken hebben jongeren tegenwoordig erg veel last van stress. Een oorzaak is dat ze weinig contact hebben gehad met anderen de afgelopen jaren en noodgedwongen vaak online moesten leven. Om jongeren te stimuleren dat er meer is dan alleen online zijn, is het goed om eens samen een legpuzzel te maken. Ga om de eettafel zitten en leg een leuke puzzel neer of pak de oude bordspelletjes uit de kast. Dat helpt niet alleen in het verminderen van stress, maar geeft je ook de mogelijkheid om nader tot elkaar te komen. En wie weet vind je binnen het gezin wel een leuke nieuwe stress verlagende hobby waar je allemaal van geniet!

Blijf lekker creatief

Ook nu de wereld weer open is gegaan en we ook andere hobby’s, zoals fotograferen in de dierentuin, lekker wandelen en fietsen of naar een museum gaan, kunnen oppakken, is het verstandig om je creatieve, stress verlagende hobby’s vast te houden. Zo breng je jezelf in balans en kun je meteen wat minderen in schermtijd. Wellicht kun je nog wel het een met het ander combineren. Neem je tekenspulletjes mee en leg dat mooie weiland vast. Of gebruik je mooiste olifantenfoto’s voor een puzzel met foto. Zoek inspiratie in een museum voor het breien van een nieuw vest. Bovendien kun je al deze leuke creaties ook weer cadeau geven, waardoor je stress bij een ander kan verminderen. Want iets cadeau krijgen (en geven) maakt ook weer dopamine vrij en dat is goed in de strijd tegen stress.