Drie mannen aangehouden voor bankhelpdeskfraude

Op woensdag 6 april 2022 om 21.25 uur belt een man naar het Operationeel Centrum. Zijn schoonmoeder, die woonde aan de Laan van Vlaanderen, had hem in paniek opgebeld. Ze was via de telefoon benaderd door iemand van de bank. Er zou iets mis zijn met haar bankrekening. Om haar te helpen zou een medewerker van PostNL haar bankpas op komen halen in een envelop waar ook haar pincode op geschreven moest staan. Maar de vrouw is toch bang geworden en realiseert zich dat ze misschien wel opgelicht gaat worden. Ze belt haar schoonzoon.

Aanhoudingen

De vrouw was terecht bang geworden. Ze was inderdaad (bijna) het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Maar gelukkig realiseert ze zich dat op tijd. Er wordt een plan gemaakt om de verdachte(n) aan te houden. Agenten in burger nemen positie in rondom de woning in afwachting van de nepmedewerker van PostNL. Op wat grotere afstand worden agenten in uniform gepositioneerd. En ja hoor, op het afgesproken tijdstip verschijnt een man in een jas van PostNL aan de deur en neemt de goederen in ontvangst. Kort daarna wordt hij in zijn kraag gepakt en aangehouden. Maar de 20-jarige Rotterdammer is daar niet alleen. In een auto worden nog twee mannen aangehouden, een 24-jarige en een 29-jarige plaatsgenoot.