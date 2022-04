Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van covid-19 subsidies. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers, cryptovaluta, contant geld en een caravan.