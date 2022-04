OM stelt onderzoek in na uitlatingen Johan Derksen in TV-programma Vandaag Inside

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een onderzoek in na de uitlatingen van Johan Derksen in tv-programma Vandaag Inside, waarin de analist seksueel grensoverschrijdend gedrag bekende.

Op basis van twee uitzendingen van het programma Vandaag Inside, afgelopen dinsdag en woensdag, heeft de hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.

Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is ook de wijze waarop er in het TV-programma over gesproken wordt bijzonder kwetsend. Dit kan slachtoffers van zedenfeiten ook na een lange tijd diep raken.

De resultaten uit het onderzoek zullen door het OM beoordeeld worden op hun strafrechtelijke relevantie. Daarbij moeten we rekening houden met verjaringstermijnen. Die termijnen hangen af van de aard en de context van en het moment waarop een strafbaar feit gepleegd zou zijn.

Hoewel de presentator eerder weigerde sorry te zeggen, gaat Derksen vanavond in de uitzending wél zijn excuses zal aanbieden, zo meldt Talpa.