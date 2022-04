4 tips voor een onvergetelijk weekend

Dat kan anders! Daarom geven we je 4 tips voor een onvergetelijk weekend!

Kijk een film of serie

Een film of serie kijken klinkt misschien saai en weinig origineel, maar wordt veel leuker als je het als een echte activiteit benadert. Ga van tevoren op zoek naar een serie of film met goede recensies, haal popcorn in huis, maak het gezellig en leg vooral je telefoon weg. Als je er met je volle aandacht bij bent, geniet je met volle teugen van de actie, humor en romantiek!

Bezoek een museum of galerie

Bezoek eens een museum of galerie. Laat je inspireren door bijzondere kunstwerken en schaf er misschien wel eentje aan voor thuis aan de muur! Of ga naar een museum waar je bijvoorbeeld leuke proefjes kunt doen. Een dagje naar het museum is een leuk en leerzaam uitje voor het hele gezin!

Maak tijd om uitgebreid te koken

Koken is net als TV kijken iets wat je waarschijnlijk elke dag doet. Vaak moet het alleen zo snel mogelijk en flans je snel een makkelijk gerechtje in elkaar. In het weekend heb je de tijd om eens echt uitgebreid te koken en nieuwe gerechten uit te proberen. Pak een kookboek, kies een recept en haal de verse benodigdheden op de markt. Neem daarna lekker samen de tijd om uitgebreid te snijden, bakken en koken, en trek alvast een flesje wijn open. En het mooiste moet dan nog komen: een heerlijke maaltijd om samen van te genieten!

Een dagje uit

Ben je op zoek naar actie? Plan dan een ouderwets dagje uit in. Wie herinnert zich niet de epische kinderpartijtjes van vroeger, waarbij je met je vriendjes en vriendinnetjes de leukste activiteiten ondernam? Sportieve activiteiten als bowlen en bubbelvoetbal, en later misschien wel stoere bezigheden als paintballen en een escaperoom. Nu je volwassen bent, hoef je niet meer te wachten op de verjaardag van een vriend. Neem je familie mee voor een avontuurlijke beleving in de escaperoom, of trommel je vrienden op voor een potje lasergamen of een driftcursus!