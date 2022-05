Fietser gewond na eenzijdig verkeersongeval op de Kanaalstraat in Son en Breugel

In de nacht van zaterdag op zondag werden de hulpdiensten omstreeks 02:00 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Kanaalstraat in Son en Breugel. Ter plaatse bleek een fietser door onbekende oorzaak ten val te zijn gekomen.

Ziekenhuis

Een ambulance kwam ter plaatse, alsmede een politie-eenheid. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet meer ter plaatse te komen. De fietser is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.