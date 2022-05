Opnieuw drukte op Schiphol door personeelstekort

Luchtvaartmaatschappijen hebben wel gehoor gegeven aan het verzoek van Schiphol om dit weekend minder passagiers te laten reizen vanwege de drukte op Schiphol. De drukte wordt veroorzaakt door de meivakantie en de personeelstekorten die er zijn in de luchtvaartsector. Schiphol deed het uitzonderlijke verzoek mede in het kader van de veiligheid van reizigers en medewerkers.

Het aantal reizigers op Schiphol wordt de komende dagen met name verminderd doordat luchtvaartmaatschappijen reizigers annuleren en/of omboeken en een aantal vluchten uit te plaatsen naar Rotterdam The Hague Airport. Door uitplaatsing van vluchten kunnen zoveel mogelijk mensen reizen deze meivakantie.

Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen voor dit weekend het aantal reizigers te verminderen. Voor zaterdag was het verzoek het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen. Dat aantal is om en nabij bereikt. De luchthaven bedankt de luchtvaartmaatschappijen en reizigers die dit mogelijk maken. Schiphol begrijpt dat dit voor hen een zeer vervelende situatie is.

Rekening houden met drukte

Reizigers die dit weekend reizen via Schiphol moeten nog steeds rekening houden met drukte en wachttijden. Schiphol raadt hen aan zich goed voor te bereiden op hun reis. Tips ter voorbereiding vinden reizigers op Schiphols website en app. Voor vragen over hun specifieke vlucht raadt Schiphol reizigers aan met hun luchtvaartmaatschappij contact op te nemen.

Voor zondag 1 mei vinden nog gesprekken plaats tussen Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven verwacht daar in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen binnenkort ook meer duidelijkheid over te geven.