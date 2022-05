'Poetin gaat Oekraïne officieel de oorlog verklaren'

Op 9 mei, in Rusland bekend als "Victory Day", herdenkt het land de nederlaag van de nazi's in 1945. Westerse functionarissen hebben lang geloofd dat Poetin de symbolische betekenis en propagandawaarde van die dag zou gebruiken om ofwel een militaire prestatie in Oekraïne aan te kondigen, een grote escalatie van vijandelijkheden - of beide.

Poetin zal deze dag gaan gebruiken om af te stappen van zijn 'speciale operatie'", zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace vorige week tegen LBC Radio. Wallace voegde eraan toe dat hij "niet verbaasd zou zijn, en ik heb hier geen informatie over, dat hij waarschijnlijk op deze meidag zal verklaren dat 'we nu in oorlog zijn met de nazi's van de wereld en dat we de massa moeten mobiliseren' Russische mensen.'"

Poetin zal deze dag gebruiken voor meer publieke steun, dat Poetin bij wet in staat stelt reservetroepen te mobiliseren en dienstplichtigen op te stellen om zo het front te kunnen versterken. Mocht Poetin dat voor elkaar krijgen, pakken dan daadwerkelijk 43 miljoen Russen de wapens op?