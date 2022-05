'Weinig aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorgopleiding'

Zorgmedewekers krijgen vaak te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit twee onderzoeken: van NU’91 en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die de het CBS en TNO hebben gepubliceerd. Het blijkt dat er over het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan hoe je hier mee om moet gaan in mbo en hbo zorg en welzijnsopleidingen noch in de praktijk.

Helaas krijgt volgens Noëlle Sant van Vilans bijna iedereen in de zorg weleens te maken met ongewenste seksuele aandacht. Het is hierom belangrijk dat je als zorgverlener leert hoe je hiermee om moet gaan. Een van de manieren is ook door te kijken waar het gedrag van een client vandaan komt: soms hangt het samen met een ziektebeeld, medicatie of frustratie over het niet kunnen uitoefenen van je seksuele behoeften. Hier heb je kennis over nodig en vaardigheden om hier iets mee te doen.

'Dit is waar wij ons voor inzetten', aldus Sant. 'Niet alleen in de zorgopleidingen, maar ook als je al werkt, komt het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak niet aan de orde. Ik geef vaak gastlessen in hbo en mbo en dat is vaak het enige moment dat het ter sprake komt.'

Verandering

Sant:'We pleiten er vooral ook voor om het thema intimiteit en seksualiteit zo snel mogelijk ter sprake te brengen met de zorgvrager, liefst voordat er bepaald gedrag ontstaat. Hoe meer je weet over iemands behoefte hoe beter je kunt inspelen op grensoverschrijdend gedrag en het waarschijnlijk ook voorkomen. De behoefte aan deze kennis is groot, niet alleen op scholen, maar ook in de ouderenzorg zelf. Binnen het SIVIL project worden inmiddels 34 organisaties begeleid om de aandacht voor intimiteit en seksualiteit te implementeren.'