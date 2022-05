Felle natuurbrand snel onder controle

Op ‘Grafheuvel Venrode’ nabij de Venrodeweg in Boxtel woedde zondagmiddag een felle brand. Rond 13.25 uur werd de eerste eenheid gealarmeerd, een kwartier later werd opgeschaald naar middelbrand. Naast twee blusvoertuigen werd ook een watertankwagen ingezet.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer heeft de vlammen gedoofd en met een warmtebeeldcamera gecontroleerd of het vuur volledig gedoofd was. Om over voldoende bluswater te beschikken moesten er honderden meters slang uitgerold worden richting de brandhaard. Rond 15.00 uur was de klus geklaard en keerde de brandweereenheden terug naar de verschillende kazernes.