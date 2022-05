Paard op de N33 verkeersplein Gieten veroorzaakt lange file tijdens ochtendspits

Kop-staart botsing

Het dier liep over de weg waardoor automobilisten plotseling op de rem moesten trappen met een kop-staart botsing tussen auto's als gevolg. Omstanders konden het paard uiteindelijk vastpakken en naar de berm leiden. Het paard bleef ongedeerd en er zijn verder ook geen gewonden gevallen. Hoe het paard op de weg is terechtgekomen is onbekend.