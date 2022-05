Peiling: studenten zijn corona vergeten en gaan los op festivals

Ruim driekwart van de studenten gaat dit jaar naar een festival of overweegt te gaan. Ze hebben in twee jaar coronapandemie vooral het losgaan (26 procent) en samenzijn met mensen (26 procent) gemist. Dit blijkt uit de peiling die voor het tweede jaar op rij is gedaan door studentenplatform StudeerSnel.nl , in het buitenland bekend als StuDocu, onder 560 studenten. Bij het plannen van hun festivals blijken studenten totaal geen rekening meer te houden met corona: voor tachtig procent is het geen issue meer. Dat ze als gevolg van corona en inflatie meer moeten betalen voor hun ticket is voor meer dan de helft ook geen probleem.

Het overgrote deel van de studenten houdt helemaal geen rekening meer met corona bij het plannen van het festivalseizoen. Slechts eenvijfde is nog voorzichtig en gaat naar minder festivals, boekt last-minute of minder tickets omdat ze geen gedoe willen met refunds.

Losgaan, maar wel op goede muziek

Ruim zestig procent heeft één of meerdere tickets gekocht voor dit festivalseizoen. Ze willen vooral losgaan en samenzijn met andere mensen. Na twee jaar thuiszitten zijn tickets overduidelijk gewild, ziet ook kaartverkoopsysteem Eventix. William Kruidhof, brand,- marketing director: “Festivals verkopen over het algemeen goed. Veel bezoekers hebben kaartjes voor dit jaar doordat ze de afgelopen twee jaar na annulering van veel festivals kozen om hun tickets door te zetten naar de eerstvolgende editie. Hierdoor was 60 to 70% van de meeste festivals al uitverkocht voordat de kaartverkoop in 2022 startte. Dit zorgt er voor de vraag automatisch wat hoger komt te liggen. Bezoekers lijken sowieso de verloren tijd te willen inhalen.”

Het is vooral de line-up die bepaalt op welk festival dat gaat gebeuren (65 procent). Ruim de helft (53 procent) maakt het niet zoveel uit naar welk festival ze gaan, zolang ze maar met vrienden zijn. Daarna komen prijs en locatie in beeld (respectievelijk 49 en 45 procent).

Leuk zo’n festival, maar dit kunnen studenten missen als kiespijn

De vieze wc’s en hun wachtrijen staan met stip bovenaan het lijstje van ergernissen op festivals. Ook de rij voor een hapje of een drankje kan ruim veertig procent missen als kiespijn. Vervelende mensen door te veel drank of drugs, gebruik van muntjes of het kwijtraken van vrienden worden door 30 tot 40 procent van de respondenten genoemd. Te weinig slaap, van het ene optreden naar het andere lopen en de kwaliteit van de douches of de tent opzetten bij een meerdaags festival deert de studenten een stuk minder