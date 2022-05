Lichaam aangetroffen in bosperceel in Sittard

In Sittard is in de buurt van het bosperceel bij De Kollenberg donderdagmiddag omstreeks 13:30 uur een stoffelijk overschot aangetroffen. 'Op dit moment is er nog geen informatie bekend over de identiteit of de doodsoorzaak', zo meldt de politie donderdagavond.