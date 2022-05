Consument in mei vrijwel even negatief

Consumenten bleven in mei nagenoeg even negatief als in april, toen het consumentenvertrouwen naar het laagste niveau ooit daalde. Het consumentenvertrouwen kwam in mei uit op -47, tegen -48 in april. Zowel het oordeel van consumenten over de economie als de koopbereidheid veranderde in mei nauwelijks.

Met -47 lag het consumentenvertrouwen in mei ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in april 2022 de laagste stand ooit (-48). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Oordeel consumenten over economisch klimaat verandert nauwelijks

Consumenten waren in mei nagenoeg even pessimistisch over de economie als in april. De deelindicator economisch klimaat ging van -69 naar -68. Consumenten waren negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden, maar minder negatief over de economie in komende twaalf maanden.

Ook koopbereidheid blijft vrijwel hetzelfde

De koopbereidheid kwam in mei uit op -33, tegen -34 in april. Consumenten waren minder negatief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden, maar vonden de tijd voor het doen van grote aankopen nog ongunstiger dan in april. Nooit eerder oordeelden zoveel consumenten hier zo negatief over. Hun oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderde niet.