Leerling (15) neemt alarmpistool mee naar school

Op een middelbare school in Zeeuws-Vlaanderen heeft de politie dinsdagmiddag 25 mei een alarmpistool bij een leerling in beslag genomen.

Een vertegenwoordiger van de school meldde rond 12.15 uur bij de politie dat een leerling mogelijk een vuurwapen zou hebben. Hij had dat wapen maandag aan enkele leerlingen laten zien. Agenten gingen onmiddellijk naar de school. De 15-jarige jongen werd uit de les gehaald.

OM-hoorgesprek

In zijn jas vond de politie een alarmpistool. De jongen werd voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. Hij legde een verklaring af. Het wapen werd in beslag genomen. De leerling is voor een OM-hoorgesprek uitgenodigd, waarbij hij in gesprek gaat met de officier van justitie. Aan het einde van deze zitting hoort hij welke straf hij krijgt.