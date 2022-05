NL-Alert testbericht vanwege Pinksteren week later op maandag 13 juni

Maandag 13 juni rond 12.00 uur verzendt de overheid opnieuw het NL-Alert testbericht. 'Dit is een week later dan normaal, omdat het de eerste maandag van juni Tweede Pinksterdag is', zo meldt NL-alert maandag.

'Belangrijk'

Met het NL-Alert testbericht, dat je op je mobiele telefoon ontvangt, ervaar je hoe het is om een NL-Alert bij een noodsituatie te ontvangen. Ruim 8 op de 10 Nederlanders die het afgelopen jaar een NL-Alert testbericht hebben ontvangen vinden het belangrijk dat de overheid ieder half jaar zo’n bericht verzendt. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd.

Eerste maandagen juni en december

Op de eerste maandagen in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. In het bericht wordt uitgelegd dat het om een testbericht gaat. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english"

Slechts 4 op de 10 informeren anderen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat slechts 4 op de 10 Nederlanders die het afgelopen jaar een NL-Alert noodmelding ontvingen, anderen hierover informeerden. Het is belangrijk om anderen te informeren, zodat iédereen direct informatie heeft bij een noodsituatie. Ook de mensen die het NL-Alert niet hebben ontvangen.

Campagne: deel de noodmelding van NL-alert

Nederlanders jonger dan 30 waarschuwen en informeren anderen het vaakst, gevolgd door ouders met kinderen. Vooral partners, ouders, kinderen en vrienden worden op de hoogte gebracht na de ontvangst van een NL-Alert. Meestal gaat dat via een app- of chatbericht, maar er zijn ook Nederlanders die kiezen voor bellen of even langsgaan. Om nóg meer Nederlanders hun directe omgeving te laten waarschuwen en informeren bij een noodsituatie startte de overheid in mei de campagne ‘NL-Alert: Iédereen direct informatie bij een noodsituatie’.

NL-Alert op je mobiele telefoon

NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Ook zie je NL-Alert op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Ontvang je een NL-Alert op je mobiel, dan hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Let dus wel op, het NL-Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt.