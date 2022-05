FNV: 'Slagers krijgen betere cao, acties op de valreep van de baan'

Industriële slagerijen

'Vlees hamsteren voor Pinksteren is nu niet nodig, de bevoorrading van supermarkten gaat gewoon door. Die kwam even in gevaar, omdat vooral in de industriële slagerijen mensen klaarstonden om hun werk neer te leggen', aldus FNV.

Eieren voor hun geld

De slagersbedrijven kozen eieren voor hun geld, nadat de FNV hen vorige week een ultimatum stuurde. Daarin eiste de vakbond een beter eindbod dan waar de werkgevers mee op de proppen kwamen (2,7% loon erbij in een jaar). Klijn: ‘Dat betere bod kwam er gelukkig. Daarom hebben we toch nog iets moois kunnen afspreken voor de medewerkers. Zij hebben nu het laatste woord.’

Een flinke verbetering

De FNV heeft voor de werknemers in de industriële bedrijven een flinke verbetering afgedwongen ten opzichte van het akkoord dat de werkgevers eerder al sloten met vakbond CNV. Die kwamen uit op 3,5% meer loon (per 1 juni 2022) en nog eens 3,5% (per 1 juni 2023). Klijn: ‘Daar komt nu eerst eenmalig € 375 bovenop en vanaf volgend jaar juni nog eens 1,25% productietoeslag. Al met al gaan mensen er in het tweede cao-jaar dan in totaal met 4,75% op vooruit.’