Vanaf 2023 parkeerkorting voor elektrische auto’s

'Schone lucht'

Heijnen: “Gemeenten krijgen hiermee een extra instrument in hun gereedschapskoffer om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in hun stad of dorp. Dat vind ik belangrijk. Afhankelijk van de situatie in hun gemeente kunnen ze er zelf voor kiezen of ze hier gebruik van willen maken”.

Instrument voor gemeenten

Parkeerbeleid is maatwerk, dat verschilt per wijk. Daarom mogen gemeenten in Nederland bepalen of automobilisten moeten betalen om ergens te parkeren. En hoeveel dat dan kost. Die bevoegdheid is vastgelegd in artikel 225 van de Gemeentewet. Zij kunnen er vanaf volgend jaar dus voor kiezen om elektrische auto’s korting te geven. Het gaat dan om gewoon betaald parkeren langs de weg of op een parkeerterrein, maar kan ook de kosten van een parkeervergunning betreffen. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze korting willen geven, en hoeveel dat dan is. Ook mogen ze zelf bepalen hoe ze de korting willen geven. Dat kan bijvoorbeeld via parkeerapps, of door een extra optie bij de parkeerautomaat in voeren.

Korting alleen voor schone auto’s

De mogelijkheid om korting te geven geldt alleen voor auto’s die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Zoals elektrische auto’s en auto’s op waterstof, personenauto’s en bestelbussen. En dus niet voor zuinige of hybride auto’s. Momenteel rijden bijna 300.000 van de 9 miljoen auto’s in Nederland volledig schoon. In 2030 zijn dat er naar verwachting zo’n twee miljoen.

Op naar volledig schoon

Nederland wil dat alle auto’s op de weg in 2050 volledig schoon zijn. De accu’s van elektrische auto’s verbeteren snel, de kosten per kilometer dalen, en er komen de komende jaren veel laadpalen bij. Overheden werken hard om schoon rijden aantrekkelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat ook korting op parkeertarieven voor elektrische auto’s daar aan bij kan dragen. Zeker in combinatie met andere voordelen voor elektrische rijders. Diverse gemeenten hebben bij de totstandkoming van de regelgeving aangegeven belangstelling te hebben voor deze extra mogelijkheid.