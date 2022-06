Kinderbijslag gaat per 1 juli omhoog

De kinderbijslag wordt per 1 juli 2022 verhoogd. 'Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20,- extra voor ieder kind', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag. De kinderbijslag wordt jaarlijks in januari en juli verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie).

Inflatie

Het kabinet maakt eerder deze maand bekend een wetsvoorstel om de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) – vanwege de huidige inflatie – in te trekken. Daarom wordt de kinderbijslag ook dit jaar ‘gewoon’ tweemaal verhoogd.

Kinderbijslag per 1 juli 2022

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag is per 1 juli 2022 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs. De bedragen per 1 juli 2022 zijn:

- Per kind 0 t/m 5 jaar € 249,31

- Per kind 6 t/m 11 jaar € 302,74

- Per kind 12 t/m 17 jaar € 356,16