Vrouw loopt met vuurwapen op straat

Vrijdag zijn politieagenten in Middelburg druk geweest met het doorzoeken van een huis aan de Langevieleweg. 'Dat deden ze nadat ze een melding hadden gekregen dat daar iemand binnen was die een vuurwapen bij zich had. De agenten hebben een 43-jarige vrouw aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

'Vrouw met vuurwapen loopt op straat'

Bij de politie was een melding binnengekomen dat een vrouw met een vuurwapen op straat had gelopen en daarna een huis aan de Langevieleweg was binnengegaan. In de woning troffen de agenten de vrouw inderdaad aan. Ze is aangehouden.

Wapens in beslag genomen

Daarna hebben politieagenten, na toestemming van een officier van Justitie, de woning doorzocht. In de woning troffen ze een op een vuurwapen lijkend voorwerp, meerdere sabels en een kris aan. Alle wapens zijn in beslag genomen. De vrouw moest mee naar het politiebureau en heeft een verklaring afgelegd. Daarna is ze in vrijheid gesteld. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.