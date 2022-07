Streekvervoer plat in Alkmaar, Den Helder en Hoorn

Buschauffeurs in het streekvervoer hebben vandaag in Alkmaar, Den Helder en Hoorn voor 24 uur het werk neergelegd. Ze voeren daarmee actie tegen de cao-voorstellen van hun werkgevers.

Veronika Teunissen, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘De streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper en efficiënter, waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen en de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao.’

Karig

In februari braken de werkgevers de cao-onderhandelingen plots af door onaangekondigd met een eindbod te komen. ‘Daar moesten de medewerkers het mee doen. Het was een karig bod en is dus door onze leden weggestemd’, aldus Teunissen. Daarop stuurde FNV een ultimatum met de oorspronkelijke eisen. Omdat de werkgevers ook daar niet over wilden praten, wordt er sinds mei door het hele land gestaakt voor een beter cao.

Landelijke actiedag

De leden van FNV hebben aangegeven door te gaan met acties tot er een betere cao ligt. Teunissen: ‘In de zomer zal er even niet gestaakt worden, maar na de vakantie zullen de acties worden opgevoerd. Een landelijk actiedag is in voorbereiding.’

Politieke partijen

FNV roept ook de politiek op om in actie te komen. ‘Het water staat de chauffeurs aan de lippen. Dat is ook een boodschap die de politieke partijen in de provincies en bij het rijk ter harte mogen nemen. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid voor goed openbaar vervoer, waarbij alle medewerkers goed en eerlijk werk hebben. En personeelstekort is geen excuus, omdat het voor een deel kunstmatig is en met simpele maatregen grotendeels op te lossen valt,’ aldus Teunissen.