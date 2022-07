Things to do in Eindhoven: 4 tips!

Tijd voor een dagje uit of een weekendje weg? En wil je deze zomer echt eens een bezoekje brengen aan Eindhoven? Dan wordt het hoog tijd om hier werk van te maken. In Eindhoven is namelijk voor iedereen wel wat te vinden. Jong en oud kan zich hier vermaken. Al is het maar met winkelen, cultuur snuiven of gewoon genieten van het echte Bourgondische leven. Ben jij klaar om Nederland nog verder te onderzoeken en begint jouw eerste stop in Eindhoven? Hier vind je 4 tips die je zeker niet mag vergeten wanneer je deze stad bezoekt.

1. Parkeren in Eindhoven

Voordat je kunt genieten van al het moois wat deze stad te bieden heeft, is het eerst van belang dat je natuurlijk je auto ergens veilig kunt parkeren. Meestal ben je dan toch al toegewezen tot de parkeergarages in en buiten de stad. Wie geld wilt besparen, doet er goed aan om voor een parkeergarage nét buiten de stad te kiezen. Vervolgens kan de rest van het stuk gelopen worden of via het openbaar verder gereisd worden. Op die manier bespaar je eenvoudig heel wat euro’s. Genoeg om nog een extra drankje te doen op een fijn terras. Parkeren in Eindhoven hoeft zeker niet al te duur te zijn. Maar dan moet je wel weten waar je terecht kunt!

Kies zeker niet direct voor de garages die groot worden aangegeven bij het binnenrijden van de stad, maar bekijk van tevoren al goed het aanbod online. Zo kun je de verschillende tarieven met elkaar vergelijken en weet je precies bij welke garage je moet zijn.

2. Huur een fiets en breng een bezoekje aan Strijp S

Een van de meest bijzondere plekken in Eindhoven is toch wel Strijp S. Dit is een heel bijzonder gebied waar je werkelijk van alles tegen zult komen. Wel is het een plek die vooral goed bereikbaar is met de fiets. Daarom is het verstandig om met fietsen te reizen of ter plekke een OV fiets te huren. Strijp S is circa tien minuten rijden vanaf het station en hier word je getrakteerd op vibes die je in Nederland doorgaans niet zult voelen. Het lijkt alsof je een geheel ander land bent binnengestapt. De streetart hier is fantastisch en er zijn genoeg toffe interieur winkels en boetiekjes waar je wel een bezoekje aan móet brengen.

3. Proef de lekkerste koffie bij de Coffeelab

In Eindhoven vind je op twee plekken de Coffeelab. Dit is een fantastische vestiging waar je de lekkerste koffie kunt proeven. Bovendien is het ook nog eens een super fijne plek om even te zitten en bij te komen van je avontuur of juist weer geheel nieuwe routes uit te stippelen voor de komende uren. De vestigingen bevinden zich bij Strijp S en in de Stationshal.

4. Cultuurliefhebbers opgelet: breng een bezoekje aan Het Van Abbenmuseum

Altijd al een voorliefde gehad voor de snelle ontwikkelingen op het gebied van de moderne technologie? Dan is Het Van Abbenmuseum echt iets voor jou. Hier wordt een spannende mix van moderne en hedendaagse kunst tentoongesteld. Nieuwe kunstenaars konden hier hun plekje bemachtigen. Dit leidt tot geheel nieuwe verrassingen en ontdekkingen. Leuk om een keer te zien!