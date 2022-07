Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee gedeeltelijk in te trekken in een aantal regio’s waar dat verantwoord wordt geacht. Het gaat om de regio’s Maas en Waal, West Brabant en Midden Limburg (de regio’s 13, 16 en 19). De ophokplicht vervalt daar vanaf vandaag.

De minister heeft dit besloten op basis van advies van een deskundigengroep dierziekten die de vogelgriepsituatie geanalyseerd heft en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, heeft beoordeeld. Zij hebben ook beoordeeld hoe groot de kans is dat een pluimveebedrijf in een specifieke regio of in Nederland wordt besmet, als de ophokplicht wordt ingetrokken.

Niet eerder is het nodig geweest de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties. De impact van vogelgriep en de continue dreiging ervan is voor houders van bedrijven met een buitenuitloop. Helaas is er een redelijke kans dat het aantal besmettingen bij wilde vogels in de overige regio’s voorlopig niet afneemt en dat daarmee de kans op besmetting van pluimveebedrijven hoog blijft.

Minister Henk Staghouwer: 'Ik zal de deskundigen met regelmaat vragen de situatie te beoordelen en zodra het verantwoord is de ophokplicht intrekken. We moeten echter rekening houden met het scenario dat de ophokplicht voor bepaalde regio’s de rest van het jaar en mogelijk langer in stand zal blijven'.