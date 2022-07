N617 tussen Schijndel en Sint-Michielsgestel dicht na ongeval met drie voertuigen

Drie auto's betrokken

Bij het ongeval waren drie auto’s betrokken en werden naast een ambulance en de politie ook de brandweer gealarmeerd. De weg werd volledig afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft twee van de drie voertuigen afgevoerd, het andere voertuig kon op eigen kracht verder. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.