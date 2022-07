5 oplossingen om het personeelstekort snel op te lossen

Veel Nederlandse bedrijven hebben inmiddels alweer een tijdje hun deuren mogen openen. Dit is natuurlijk iets waar we met z’n allen heel dankbaar voor zijn. Toch is er een groot probleem waar veel bedrijven momenteel mee kampen: het personeelstekort.

Heb jij een eigen restaurant en wil je niets liever dan op volle kracht draaien? Maar hangt er nu al tijden een ‘personeel gezocht’ briefje op de deur? Dan hopen wij met deze vijf tips te helpen met het vinden van het juiste personeel én hoe je ze vervolgens kunt binden.

Tip 1: Geef iedereen een kans

Heb je momenteel moeite met het vinden van het juiste personeel? Dan kan dat komen door de groep sollicitanten waar jij je tot beperkt. Denk tijdens het zoeken naar nieuw personeel namelijk ook eens aan de minder voor de hand liggende doelgroepen. Er zijn bijvoorbeeld veel arbeidsbeperkten die heel leergierig zijn en goed kunnen functioneren, maar die nu simpelweg de kans niet krijgen. Voor deze mensen zijn er ook verschillende subsidies beschikbaar. Werk hiervoor samen met collega-bedrijven, scholen, het UWV en gemeenten. Daarnaast is er een grote groep 55-plussers die momenteel werkloos is. Wellicht zitten hier wel zeer ervaren mensen tussen die niets liever willen dan weer knallen op de vloer.

Tip 2: Freelancers inzetten

Het is al een tijd een opkomende ‘trend’ binnen de veel bedrijven; het inzetten van freelancers. Dit zijn flexibele krachten die je op afroep kunt inschakelen via online platforms en speciale uitzendbureaus voor freelancers. De freelancers bieden een goed alternatief voor de traditionele werknemer, vooral nu steeds meer jongeren veel baantjes vaarwel zeggen vanwege de werkdruk en de lage lonen.

Deze nieuwe vorm van flexibele arbeid brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo is het makkelijk om op pieken of wisselvallige weersomstandigheden in te spelen zonder dat jouw vaste personeel hier de dupe van is. De freelancers bepalen namelijk zelf waar en wanneer ze willen werken, dus je mag ervan uitgaan dat het gemotiveerd personeel is.

Tip 3: Hoger loon toezeggen

Geld is voor werknemers nog altijd een van de grootste motieven bij het zoeken naar een baan. Helaas staat veel banen waar een personeelstekort in is niet echt bekend om haar riante lonen. Nu veel jongeren tijdens de coronacrisis meer geld hebben verdiend in andere sectoren, speelt dit een grote rol in het niet terugstappen. Zorg daarom dat je de concurrentie net een stapje voor bent en probeer nieuwe werknemers binnen te halen met een hoger salaris. Dit is natuurlijk niet altijd makkelijk te realiseren, maar als je het personeel al een beetje tegemoet kunt komen maakt dit een groot verschil. Ook is het goed om af te spreken dat je meer loonsverhoging krijgt dan het percentage in de horeca-cao. Dit zijn zaken waarmee je werknemers ook voor langere tijd aan je kunt binden.

Tip 4: Arbeidsvoorwaarden verbeteren

Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden om het personeelstekort op te lossen. Werknemers willen uiteraard goed betaald worden, maar ze hechten ook grote waarde aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kun je weer goed gebruiken om personeel aan jouw zaak te binden.

Een goede eerste stap is bijvoorbeeld vrijheid bieden en duidelijke afspraken maken over het werkrooster.. De meeste werknemers vinden het namelijk heel fijn om ruim van tevoren te weten wanneer ze moeten werken. Zorg daarnaast dat er voldoende pauze wordt gegeven aan het personeel, de werkdruk niet te hoog is en voldoende vakantiedagen. Hoe fijner de werkplek, hoe minder personeel weggaat en hoe makkelijker je personeel kan overtuigen om bij jou te komen werken.

Tip 5: Promoot je baan

Om nieuw personeel te vinden is het ook belangrijk dat je ook de mensen bewust maakt dat je personeel zoekt. Een oplossing is om employer branding toe te passen. Employer Branding zijn alle activiteiten die je onderneemt om jouw gewenste werkgeversimago op een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie te verkrijgen en behouden. Onwijs belangrijk dus om nieuw personeel te vinden en aan je te binden.