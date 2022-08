Mark Rutte de langstzittende premier van Nederland

Met in totaal 4311 dagen heeft Rutte oud CDA-premier Ruud Lubbers verslagen. Die was een dag minder primier. In zijn studententijd was Rutte al politiek actief als voorzitter van de politieke jongerenorganisatie JOVD en later lid van het VVD-partijbestuur. In 2010 werd Rutte verkozen als primier.

Het waren en zijn geen makkelijke jaren voor een premier. In de eerste jaren van Ruttes premierschap domineerden de kredietcrisis en de Europese staatsschuldencrisis de agenda. In deze jaren werd er streng bezuinigd en de verzorgingsstaat herzien. In latere jaren kreeg Rutte te maken met de gaswinningsproblematiek in Groningen, de stikstofcrisis en de coronacrisis.