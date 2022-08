‘Rode baretten’ voor NAVO naar Roemenië

Zo’n 100 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade zijn gisteren vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Roemenië. Daar maken drie rotaties een jaar deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. De ‘rode baretten’ verblijven op een militaire basis in Cincu in het midden van het land.

Dit kamp is onder anderen gebouwd door Belgische, Franse en Nederlandse militairen van de genie.

Afscheid van het thuisfront.

De luchtmobielers worden ondergebracht in een door Frankrijk geleide battlegroup van ongeveer 900 militairen. De eenheid valt onder bevel van de Supreme Allied Commander Europe. Deze aansturing is vergelijkbaar met die van de enhanced Forward Presence in Litouwen.

Door de aanwezigheid in Roemenië en de oefeningen die de militairen daar uitvoeren, draagt de battlegroup bij aan de afschrikking van Rusland. De inzet helpt ook bij de geruststelling van de bondgenoten in de regio. Mocht het nodig zijn dan kunnen de militairen snel in actie komen om het NAVO-verdragsgebied te beschermen.

Na de Russische inval in Oekraïne stemden de bondgenoten in met de stationering van battlegroups in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije.

Bijdragen Nederland in Oost-Europa

De bijdrage in Roemenië is bepaald niet het enige dat Nederland doet voor de NAVO. Nadat de oorlog in Oekraïne begon, zette de luchtmacht meerdere gevechtstoestellen in voor zogenoemde air policing taken boven de oostflank van het verdragsgebied. Op zee voert Nederland het commando over een van de permanente reactiemachten van de NAVO en levert daaraan minimaal één marineschip. Verder beschermen Nederlandse en Duitse Patriot-luchtverdedigingssystemen in Slowakije vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht.

Voorts zetten Nederlandse militairen zich volop in om hun Oekraïense collega’s op te leiden. Dit om de PzH2000 Pantserhouwitsers te leren bedienen bijvoorbeeld. Ons land leverde samen met Duitsland namelijk 18 stuks van dit zware geschut aan het door de oorlog geteisterde land. Vanaf eind deze maand helpt Nederland het Verenigd Koninkrijk bij het op het grote schaal trainen van Oekraïense militairen. Daarbij gaat het onder meer om militaire basisvaardigheden.

Tot slot neemt de landmacht al meer dan 5 jaar deel aan de al genoemde vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het aantal militairen in de Baltische staat verhoogd naar ongeveer 350.