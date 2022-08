In haar woning doodgeschoten vrouw Roermond werd gestalkt

De politie gaat er vanuit dat het schietincident van woensdagavond aan de Kasteel Hillenraedtstraat in Roermond zich binnen de relationele sfeer heeft afgespeeld. 'De man heeft daarbij de bewoonster van het pand en zichzelf om het leven gebracht', zo laat de politie donderdag weten. Ook zou er in deze zaak sprake zijn van stalking zo bevestigt de politie maar deze brengt nu in kaart wat er precies wanneer is gebeurd.

DSI

Rond 18.30 uur werden schoten gehoord buiten de woning. Het gealarmeerde onderhandelaarsteam kreeg geen contact met de mensen in de woning. Meerdere hulpdiensten werden ingeschakeld en er werd groot opgeschaald. Een eenheid van de Dienst Speciale Interventies kwam ter plekke en ging de woning binnen. Daar troffen zij de beide slachtoffers aan.

Woning vrijgegeven

De recherche is bezig met het onderzoek naar de achtergrond van het schietincident. Donderdag hebben rechercheurs in de woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat onderzoek gedaan. De plaats delict is inmiddels opgeheven en de woning is vrijgegeven aan de nabestaanden van de bewoonster.

Stalking

Naar aanleiding van de gebeurtenis komen er signalen binnen dat er sprake zou zijn van stalking in deze zaak. De politie kan bevestigen dat dit heeft gespeeld, maar brengt nu in kaart wat er precies wanneer is gebeurd. 'We begrijpen dat er nog veel vragen leven over dit incident en de voorgeschiedenis. Dat is onderdeel van het onderzoek. We trekken hierin op met de diverse betrokken partners. Meer informatie kan daar in het belang van het onderzoek op dit moment niet over worden gegeven', aldus de politie.