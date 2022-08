Canal Parade vaart zaterdag voor de 25e keer door de Amsterdams grachten

Na twee jaar afwezigheid vindt zaterdag 6 augustus de jubileumeditie van de wereldberoemde Canal Parade plaats. Om 12.00 uur wordt de parade van 80 boten in gang gezet vanaf het Oosterdok, waarna rond 18.00 uur de laatste boot in het Westerdok aankomt. Centraal dit jaar staat het thema ‘My Gender, My Pride’ waarbij aandacht wordt gevraagd voor het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. De jury onder leiding van Cornald Maas beoordeelt de deelnemende boten en de hele tocht wordt live uitgezonden via diverse kanalen.

Zilveren jubileum

“De weersverwachtingen zijn gunstig en de creativiteit van de deelnemers is weer groot. We gaan uitkijken naar een bijzondere editie waarbij ‘zijn wie je bent en houden van wie je wilt’ de norm is en de strijd om gelijke rechten de boodschap,” aldus Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur Pride Amsterdam. “Toen de eerste Canal Parade op 3 augustus 1996 plaatsvond, hadden de initiatiefnemers geen idee dat het zou uitgroeiden tot immaterieel erfgoed met dit zilveren jubileum als nieuwe mijlpaal. We laten de wereld zien hoe uniek Amsterdam is, dat iedereen ertoe doet en dat we samen staan om elkaar te steunen voor een veilige toekomst.”

Alle 80 boten live op televisie en socials

De 80 deelnemende boten dragen ieder een eigen boodschap uit geïnspireerd op het thema ‘My Gender, My Pride’. Onder leiding van voorzitter Cornald Maas, zullen Simone Weimans, Jurre Geluk, Lisa van Ginneken en Carolien Borgers de boten onder meer beoordelen op de verbeelding van het thema, beste uitvoering en het wakker schudden op een maatschappelijk thema. AVROTROS zendt de Canal Parade live uit op NPO1 van 12.10 tot 15.45 uur. Via de socials van Pride Amsterdam is de tocht te volgen en ook via PrideTV te zien via AT5, Salto en

OUTtv.

Route en informatie

De tocht start om 11.30 uur met de Flyboarders bij het Oosterdok/Scheepvaartmuseum en voert via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht naar het Westerdok. Om alles in goede banen te leiden is op amsterdam.nl/pride een interactieve kaart te vinden met bezoekersinformatie zoals de gehandicaptentoiletten langs de route. Via de site pride.amsterdam/boats en de Woov-app is informatie over de deelnemers te vinden.

Over Pride Amsterdam

Onder het motto ‘Be who you are, love who you want’ wil Pride Amsterdam blijvend aandacht vragen voor de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s overal ter wereld. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Hoogtepunt is de beroemde Botenparade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel. Meer informatie en programma op www.pride.amsterdam. Pride Amsterdam wordt dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar: ‘My Gender, My Pride’, kijk voor meer informatie over het thema op www.pride.amsterdam/thema/